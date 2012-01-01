THE SKILLFUL IS INSPIRED BY TRULY HEART

建築，無非是找到一群對的人與自然環境、

空間質感對話，隨環境氛圍的變化悄然變化，

不停循環著、推移著往前進，

歲月時間卻讓有些東西逐漸的

從內而外展現出來。