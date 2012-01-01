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建築，像四季，
像天地，即人生。
PORTFOLIO
THE SKILLFUL IS INSPIRED BY TRULY HEART
建築，無非是找到一群對的人與自然環境、
空間質感對話，隨環境氛圍的變化悄然變化，
不停循環著、推移著往前進，
歲月時間卻讓有些東西逐漸的
從內而外展現出來。
Jan
1970
竣工
微丘森鄰
微丘森鄰
2023
APRIL
地上15層+地下2層
住家224戶│店面 6 戶
沙鹿正英路、正英十二街口
Jan
1970
竣工
大塊藏硯
大塊藏硯
2023
APRIL
地上14層+地下2層
住家106戶
台中市昌平東八路
Jan
1970
竣工
京御苑
京御苑
2022
JANUARY
地上26 層 地下 6 層
住家144戶｜店面3戶
竹北光明六路vs.縣政七街口
Jan
1970
竣工
大塊森濤
大塊森濤
2021
SEPTEMBER
地上22層│地下2層
住家84戶
山西路近昌平東七路
Jan
1970
竣工
築森鄰
築森鄰
2021
APRIL
地上 15 層+地下 3 層
住家 53 戶
東光園路 VS 樂業一路口
Nov
2023
竣工
築願景
築願景
2020
JULY
地上14層/15層+地下3層
住家212戶│店面13戶
東光園路VS樂業一路口
Oct
2022
竣工
自由居
自由居
2019
SEPTEMBER
地上15層+地下4層
住家151戶│店面3戶
自由路四段（近 二聖街）
Dec
2021
竣工
大塊森鄰
大塊森鄰
2019
JUNE
地上14層+地下2層
51戶
龍富十路、新富三街、新富五街
Dec
2021
竣工
築之細道
築之細道
2018
JULY
地上24層+地下4層
139戶 (住家132戶+店面7戶)
竹北市福興路 ‧ 福興一路
Nov
2019
竣工
新業宜家
新業宜家
2016
DECEMBER
地上15層+地下3層
542戶(住家520戶+店面22戶)
台中市精科路 ‧ 保安十街
Apr
2017
竣工
新業誠家
新業誠家
2015
MARCH
地上11層+地下2層
216戶 (住家200戶+店面16戶)
台中市精科路 ‧ 文山五街口
Dec
2017
竣工
新業觀峰
新業觀峰
2014
JUNE
地上21層+地下3層
82戶 (住家76戶+店面6戶)
台中市福科路‧福裕路口
Nov
2015
竣工
新業柳宗里
新業柳宗里
2013
JULY
地上14層+地下2層
56戶(52住家+4店面)
竹北市嘉豐五路二段‧六家八街交叉口
Aug
2015
竣工
新業睿見
新業睿見
2012
SEPTEMBER
地上11層+地下4層
49戶(47商辦+2店面)
台中市安和路.福順路口
Oct
2014
竣工
新業雅砌
新業雅砌
2012
JANUARY
地上14層+地下3層
111戶(102住家+9店面)
台中市上安路‧福科二路口
Sep
2013
竣工
新業A PLUS
新業A PLUS
2011
APRIL
地上14層+地下2層
56戶(住家52戶+店面4戶)
竹北高鐵特區
May
2012
竣工
新業遠見
新業遠見
2010
NOVEMBER
地下3層+地上13層
80戶(住家76戶+店面4戶)
台中市水湳經貿園區
Aug
2012
竣工
新業博觀
新業博觀
2010
OCTOBER
地上14層+地下3層
74戶(住家72戶+店面2戶)
台中十二期黎明路‧福科一街
Jan
2013
竣工
新業睿智
新業睿智
2010
AUGUST
地上14層+地下3層
54戶(52住家+2店面)
12期‧水湳經貿園區
Jun
2011
竣工
新業大居
新業大居
2009
JULY
地上14層+地下3層
53戶(住家52戶+店面1戶)
台中市永春東路‧東一路
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